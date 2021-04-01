Тюменцы могут получить субсидию для строительства дома в сельской местности

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Более 59 млн рублей составили субсидии на строительство и приобретение жилья в сельской местности в 2020 году. Социальные выплаты получили 49 жителей сельских территорий Тюменской области.

Выплаты производятся в рамках проекта "Развитие жилищного строительства в сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщили на заседании аграрного комитета в облдуме.

Согласно действующему законодательству, срок действия свидетельства на соцвыплату составляет год с момента выдачи. В течение этого времени граждане должны оформить в собственность построенное жилье. По данным на 1 марта 13 граждан зарегистрировали свои дома общей площади 1 тыс. 338 кв.метров. Остальные исполнят свои обязательства в текущем году.

Для снижения себестоимости индивидуального строительства в регионе создан проектно-строительный центр "Дом от заводов". Цель данного проекта — создание доступности и комфртных условий проживания всех категорий граждан в малоэтажных жилых домах. Здесь подобраны проекты домов до трех этажей, с мансардой, гаражом, с цоколем.

Кроме того, в 2020 году приобретено 100 жилых помещений площадью 4,76 тыс. кв. метров под служебное жилье для специалистов в области здравоохранения, образования, пишет "Вслух.ру".