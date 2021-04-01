Спасатели напоминают тюменцам правила безопасности на водоемах

Фото: администрация Уватского района Фото: администрация Уватского района

Лед на реках и озерах Тюменской области становится более хрупким. Выходить на него не рекомендуется. Спасатели призывают родителей тщательно следить за детьми.

"В настоящий период очень актуальна информация о мерах безопасности на акватории. Рыбакам я рекомендую использовать спасательные жилеты, не ходить по одному. Родителям - усилить контроль за детьми. Беда может прийти, откуда не ждешь, - пояснил начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

В Тюмени есть несколько прудов, например, Утиный, Южный, озер – Алебашево, Круглое. Жилые дома с этими водными объектами расположены совсем рядом, и дети в силу своей любознательности нередко пытаются давить лед ногами или пытаться проткнуть палками – все это может быть опасно, пишет "Тюменская область сегодня".