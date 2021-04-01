Ялуторовский хирург-уролог провел уникальную операцию

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84-летнему жителю Ялуторовска провели чрескожную пункционную нефростомию. Операция потребовалась поскольку метастазы поразили правый мочеточник.

"Возникло такое состояние, как уретерогидронефроз. Если говорить проще, это патология почки, при которой ее полости механически расширяются изнутри из-за избытка жидкости, отток которой нарушен. Чашечно-лоханочная система почки при этом растягивается, нарушается ее работоспособность. А нефроны лишаются питания и гибнут", - рассказал хирург-уролог Джасур Садиров.

Под местным обезболиванием и при помощи нефростомического набора хирург-уролог провел чрескожную пункционную нефростомию. Прежде в областной больнице №23 такая операция не выполнялась.

"Дренирование под контролем аппарата УЗИ не только позволило нормализовать отток жидкости, но и фактически спасло правую почку пациента, – отмечает врач. – Уретерогидронефроза больше нет. И его самочувствие улучшилось. По основному же заболеванию он продолжает получать лечение у профильных специалистов".

Пожилой пациент сейчас дома, о нем заботится дочь, пишет "АиФ - Западная Сибирь".