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Юргинские старшеклассники не употребляют наркотики

Общество, 14:52 10 апреля 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Среди старшеклассников Юргинского района нет тех, кто употребляет наркотики. Школьников протестировали на девять видов наркотических средств.

Ежегодное тестирование – добровольная процедура. Исследование проходят дети, достигшие 13-лет. Для этого необходимо письменное согласие родителей или самих школьников, если они старше 15 лет.

Исследование проводят в психо-наркологическом кабинете Юргинского филиала Областной больницы №11 . Здесь с 2018 года установлен специальный анализатор.

"Ребятишки не боятся, они уверены в себе. Им даже интересно подтвердить официально, что они "чисты". Сама процедура не занимает много времени. В комнате забора биологических проб сдается анализ, сначала проводится экспресс-тестирование тест-полосками – одна палочка тест отрицательный, 2 – положительный. Далее образец пробы помещается в анализатор и выдается результат-чек по 9-10 показателям", - рассказала медицинская сестра психо-наркологического кабинета Полина Хуснулина.

По данным на март 2021 года, из 87 старшеклассников 54 уже прошли тестирование, остальные сдадут анализы до конца мая. Среди подростков и за прошлые годы, и сейчас положительных результатов нет, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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