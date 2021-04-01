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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рекомендуют обработать собак от клещей

Общество, 15:47 10 апреля 2021

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

В Тюменской области проснулись клещи. Владельцам животных рекомендуют обработать домашних питомцев специальными средствами. Ветеринар Алла Бадрызлова подчеркивает, что пироплазмоз - опасное заболевание.

"Заразиться им могут собаки через укус иксодового клеща, именно поэтому важно обработать своих питомцев вовремя. Период активности иксодовых клещей в нашей климатической зоне приходится с марта по ноябрь. Инкубационный период этого заболевания от 2 дней до двух недель. Среди симптомов: вялость, повышенная температура от 40 градусов и выше (в норме от 37,5 до 39), отсутствие аппетита, но при этом обильная жажда. Если появились такие симптомы, нужно сразу обратиться в ветеринарную клинику, потому что болезнь протекает быстро и животное может погибнуть, в тяжёлых случаях спасти может только экстренное переливание в крови, а в Тюмени эта процедура ещё не широко развита", - сказала она.

Есть множество профилактических средств от иксодовых клещей в форме таблеток, каплей на холку, ошейников и спреев. Все препараты дозируются строго по весу, пишет "Мегатюмень".

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