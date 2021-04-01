Тоболякам предлагают угадать, сколько мусора уберут во время субботника

Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

В Тобольске готовятся к проведению общегородского субботника. Жителям предлагают угадать объем убранного мусора. Победитель получит приз, рассказала пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

"В официальном паблике Тобольска в соцсети ВКонтакте каждый горожанин сможет выдвинуть предположение о количестве собранного за субботник мусора. Тот, кто назовет наиболее близкую к реально собранному количеству мусора цифру, получит памятный приз, - уточнила она.

Окончательная дата субботника пока не названа, пишет "Тюменская область сегодня".