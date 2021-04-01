Студенты предпочитают стройотряды Крыма и Краснодарского края

| Фото: студенческого стройотряда "Веста" | Фото: студенческого стройотряда "Веста"

1 тыс. 86 человек входят в Тюменское региональное отделение организации "Российские студенческие отряды". Летом студенты предпочитают работать в Крыму и Краснодарском крае, данную информацию сообщили на заседании социального комитета в облдуме.

Для трудоустройства достаточно большой выбор: можно поработать строителем, вожатым, проводником, официантом.

В Тюменской области организуют профобучение для участников студотрядов. В образовательных организациях региона в 2020 году бесплатно обучились 450 человек, в 2021 году по сформированной заявке допобразование запланировано для 370 человек. Более подробную информацию о студотрядах можно узнать в официальном паблике ВКонтакте, пишет "Вслух.ру".