В Тюменской области стартовала акция #Велобезопасность
| Фото: tyumen-city.ru
Профилактическая акция #Велобезопасность стартовала в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД напомнят велосипедистам правила безопасного поведения на дорогах.
Особое внимание уделят детям - в школах состоятся уроки, флешмобы, к акциям привлекут известных людей, спортсменов, депутатов.
Госавтоинспекция Тюменской области напоминает, что самым распространенным нарушением велосипедистов остается проезд на велосипеде по пешеходному переходу.