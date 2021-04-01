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В Тюменской области стартовала акция #Велобезопасность

Общество, 08:44 11 апреля 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Профилактическая акция #Велобезопасность стартовала в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД напомнят велосипедистам правила безопасного поведения на дорогах.

Особое внимание уделят детям - в школах состоятся уроки, флешмобы, к акциям привлекут известных людей, спортсменов, депутатов.

Госавтоинспекция Тюменской области напоминает, что самым распространенным нарушением велосипедистов остается проезд на велосипеде по пешеходному переходу.

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