Волонтеры "Белой совы" напомнили пожилым людям правила безопасности в лесу

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Волонтеры тюменского поискового отряда "Белая сова" встретились с активистками организации "Бабушки особого назначения". Пенсионеркам рассказали, как действовать в лесу, чтобы не потеряться.

"В Тюменской области пожилые люди теряются часто. Особенно в сезон грибов и ягод. К тому же среди них есть люди с проблемами памяти, инвалиды по физическим и психическим заболеваниям", - рассказала координатор отряда "Белая сова" Катерина Смирнова.

Волонтеры научили бабушек собирать рюкзак для похода в лес. Правильное снаряжение не даст заблудиться в лесу, а если это все-таки произошло, позволит продержаться до прихода помощи. Так, как пишет "Вслух.ру", бабушкам посоветовали брать с собой компас, спички и сигнальные ракетницы.