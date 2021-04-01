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Предприятия Тюменского района расширяют ассортимент

Экономика, 13:41 11 апреля 2021

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Более 700 наименований товаров производят агропредприятия Тюменского района. Заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов уточнил, что самый большой ассортимент среди сельхозпредприятий у птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" - около 200 наименований.

"В структуре агропромышленного комплекса района еще с советских времен присутствуют и производство, и переработка. В последние годы большая часть из них существенно увеличила объемы выпуска продукции. Стабильно высокие результаты удается получить, в том числе, и за счет улучшения производительности труда. И нацпроект с одноименным названием этому в помощь. Сегодня все наши сельхозпредприятия чувствуют себя достаточно уверенно на рынке, чему способствует постоянное обновление ассортимента. Здесь безусловный лидер - птицефабрика "Тюменский бройлер". Новинки также постоянно появляются на молочном заводе в Боровском, на кролиководческом комплексе "Рощинский" и кондитерских фабриках. Подтягивается и малый бизнес в лице частных сыроварен и хлебопекарен", - отметил он.

К примеру, птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" планирует выпустить на рынок халяльную колбасу.

"Главное не останавливаться на достигнутом, - говорит директор предприятия Оксана Величко. - Наши специалисты каждый год выводят на рынок новые виды продукции. Текущий год не исключение. Вскоре на прилавках появится халяльная колбаса".

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