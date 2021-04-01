Тобольский мультицентр познакомит ребят с космическими профессиями

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Выход дополнительного набора профессий в настольной игре "Кадры будущего" приурочили к празднованию Дню космонавтики. Их разработал основатель и руководитель проекта мыверимвкосмос.рф Денис Прудник.

"Профессия "космонавт" — одна из самых загадочных, уникальных и притягательных для детей и взрослых. В процессе игры школьники узнают, как совместить свои научные интересы с темой космоса, как реализовать себя в данной сфере, не совершая полета, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова,

Подать заявку от класса для игры на площадке мультицентра можно по телефону в Тобольске 26-26-96, пишет "Мегатюмень".