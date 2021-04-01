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В Голышмановском городском округе реализуются крупные инвестпроекты

Экономика, 15:39 11 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продолжается строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год и комбикормового завода В Голышманово.

В текущем году введут в эксплуатацию еще два корпуса по выращиванию птицы. Благодаря этому инвестпроекту трудоустроены более тысячи голышмановцев.

Также на территории округа продолжается реализация еще шести инвестпроектов. Идет строительство производственных помещений для переработки древесины, бассейна, картофелехранилища, СТО, также организуются сервисный автомобильный пункт с автомаркетом и производства мукомольной и крупяной продукции. Общий объем инвестиций — свыше миллиарда рублей, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

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