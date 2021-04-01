В Тюменской области пожарные тушили сухую траву пять раз за сутки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пять раз сотрудники пожарно-спасательных подразделений Тюменской области выезжали на тушение вспыхнувшей травы 11 апреля.

"Начались загорания травы. Сообщения поступали из Вагайского, Тюменского, два раза, Сорокинского районов. В районе Лесобазы горело 500 метров травы", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Практически обо всех пожарах очевидцы сообщали, когда возгорания были в начальной стадии. Но в случае с Лесобазой пламя быстро набрало ход в сухую, ветреную погоду. Причина всех возгораний травы – неосторожное обращение с огнем. Личности виновников пока не установлены, их ищут сотрудники правоохранительных органов.

Инна Пахомова