13 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул.Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 15 часов в Историческом парке "Россия - моя история" (ул. Орджоникидзе, 57) начнется официальное открытие мультимедийной выставки "Через тернии в космос".
В Тюменском институте культуры стартует форум "Вселенная танца" в рамках мероприятий, посвященных 30-летию вуза.
Интересное в этот день:
1111 — Генрих V коронован императором Священной Римской империи.
1830 — окончание работ по составлению первого Полного собрания законов Российской империи.
1902 — в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
1923 — торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".
1932 — Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление "О строительстве Байкало-Амурской железной дороги".
1941 — подписание советско-японского Пакта о ненападении.
1944 — войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.
1967 - состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.
1997 - в Северной Африке выпал снег.