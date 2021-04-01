13 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул.Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 15 часов в Историческом парке "Россия - моя история" (ул. Орджоникидзе, 57) начнется официальное открытие мультимедийной выставки "Через тернии в космос".

В Тюменском институте культуры стартует форум "Вселенная танца" в рамках мероприятий, посвященных 30-летию вуза.

Интересное в этот день:

1111 — Генрих V коронован императором Священной Римской империи.

1830 — окончание работ по составлению первого Полного собрания законов Российской империи.

1902 — в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.

1923 — торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".

1932 — Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление "О строительстве Байкало-Амурской железной дороги".

1941 — подписание советско-японского Пакта о ненападении.

1944 — войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.

1967 - состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.

1997 - в Северной Африке выпал снег.