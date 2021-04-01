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Тюменцев приглашают на выставку "108 минут до Космоса"

Общество, 18:23 12 апреля 2021

news.megatyumen.ru | Фото: news.megatyumen.ru

Выставка "108 минут до Космоса" начнет работу в холле молодежного театрального центра "Космос" 13 апреля.

"В холле представлены несколько тематических арт-объектов. Например, импровизированный космодром со светящимися взлетающими ракетами, зеркальные планеты, выглядывающие из стены, большие картонные ракеты, а также космонавты в шлемах", - поделилась организатор Лариса Рябкова.

Выставка будет работать до 30 апреля. Кроме того, как пишет Megatyumen.ru, 12 апреля в 17 часов возле МТЦ "Космос" начнется перформанс, в ходе которого художники под живую музыку будут рисовать космические арты.

"Мероприятие будет длиться ровно 108 минут. Столько же, сколько и первый полет человека в космос", - отметили в учреждении.

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