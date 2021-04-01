Названы победители онлайн-челленджа "Факты говорят"

| Фото: www.roscosmos.ru | Фото: www.roscosmos.ru

Онлайн-челендж "Факты говорят" провел координационный ресурсный центр добровольцев Тюменской области ко Дню космонавтики.

Участникам нужно было найти несколько интересных фактов о космонавтике и опубликовать их в своих социальных сетях под хештегом #доброволец72. Итоги подвели 11 апреля.

Лучшими стали Елизавета Козина, Марина Дементьева, Анастасия Ерохина и Наталья Канцлер. Обладателям самых необычных и редких фактов подарили имиджевые подарки, а их посты опубликовали в группе добровольческого движения, пишет "Аиф-Тюмень".