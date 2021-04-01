В Тюмени стартовала медиасмена для юных журналистов

| Фото: Российское движение школьников ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников ВКонтакте

Региональная тематическая медиасмена Российского движения школьников стартовала в загородном лагере "Остров детства" в Тюмени.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин, творческая смена объединила 96 человек. Это представители Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Исетского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Тюменского, Уватского, Упоровского и Ялуторовского районов.

"Ребята проходят обучение на четырех направлениях. Это радиопрограммы и подкасты, репортажное и художественное фото, репортажное и художественное видео, тексты, блоги и социальные сети. За каждой площадкой закреплен наставник, который на протяжении смены выстраивает траекторию развития участников в каждом направлении", - рассказал он.

Отметим, открытие смены состоялось 12 апреля. Председатель регионального отделения РДШ Наталья Ахлюстина пожелала школьникам качественного контента.

"Желаю вам думать не только о творчестве, хотя это важно, но и над своим собственным личностным развитием. Для этого здесь есть все: прекрасные условия, замечательный уютнейший лагерь, крутые наставники, а еще ваши друзья, соседи по комнате, те ребята, с которыми вы вместе находитесь в отрядах. За эти семь дней вы можете многому друг у друга научиться", - обратилась она к ребятам.

Медиаволна проводится четвертый раз. В 2020 году смена состоялась онлайн, поэтому ребята с нетерпением ждали оффлайн формата. В лагере соблюдаются все меры безопасности, участники, организаторы, персонал ходят в масках, каждое утро проводится термометрия.

Любовь Голышева