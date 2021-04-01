14 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Декларационная кампания по НДФЛ-2021. Новая форма камерального контроля". На сайте ИА "Тюменская линия" будет организована онлайн-трансляция.

В Тюмени пройдет VI съезд Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

В Тюменской области пройдет первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России-2021".

Интересное в этот день:

1618 — в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).

1801 — император Александр I упразднил Тайную экспедицию при Сенате и отменил пытки при допросах.

1842 — подписание Николаем I Указа об обязанных крестьянах. Переход бывших крепостных крестьян на договорные отношения с помещиками.

1863 — в Мариинском театре состоялась премьера первой оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.

1894 — Состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 — "Титаник" столкнулся с айсбергом.

1923 — в Петрограде основано издательство Российской академии наук.

1927 — в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".

1941 — сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили первый гейзер, позднее названный "Первенец". Так была открыта знаменитая Долина гейзеров.

1941 — создание в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР.

1983 — первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

2010 — извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.