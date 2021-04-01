14 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Декларационная кампания по НДФЛ-2021. Новая форма камерального контроля". На сайте ИА "Тюменская линия" будет организована онлайн-трансляция.
В Тюмени пройдет VI съезд Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области".
В Тюменской области пройдет первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России-2021".
Интересное в этот день:
1618 — в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).
1801 — император Александр I упразднил Тайную экспедицию при Сенате и отменил пытки при допросах.
1842 — подписание Николаем I Указа об обязанных крестьянах. Переход бывших крепостных крестьян на договорные отношения с помещиками.
1863 — в Мариинском театре состоялась премьера первой оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.
1894 — Состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
1912 — "Титаник" столкнулся с айсбергом.
1923 — в Петрограде основано издательство Российской академии наук.
1927 — в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".
1941 — сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили первый гейзер, позднее названный "Первенец". Так была открыта знаменитая Долина гейзеров.
1941 — создание в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР.
1983 — первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.
2010 — извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.