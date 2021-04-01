На трассе под Тюменью Toyota насмерть сбила пожилого мужчину
Мужчину насмерть сбила Toyota Auris на 8-м км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда под Тюменью вечером 13 апреля.
"41-летняя водитель иномарки пояснила, что человек внезапно вышел на проезжую часть", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Пешеход скончался на месте. Личность мужчины устанавливается, на вид ему около 60 лет.
"Стаж водителя за рулем – 15 лет. Она проживает в селе Нижняя Тавда", – добавила Анжела Борисова.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Отметим, 13 апреля в Тюменской области произошло пять ДТП. Один человек погиб, еще семь получили травмы.
Инна Пахомова