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На трассе под Тюменью Toyota насмерть сбила пожилого мужчину

Происшествия, 09:42 14 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчину насмерть сбила Toyota Auris на 8-м км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда под Тюменью вечером 13 апреля.

"41-летняя водитель иномарки пояснила, что человек внезапно вышел на проезжую часть", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пешеход скончался на месте. Личность мужчины устанавливается, на вид ему около 60 лет.

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"Стаж водителя за рулем – 15 лет. Она проживает в селе Нижняя Тавда", – добавила Анжела Борисова.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Отметим, 13 апреля в Тюменской области произошло пять ДТП. Один человек погиб, еще семь получили травмы.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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