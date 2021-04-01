В Тобольске многодетная мать открыла магазин мясной продукции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Магазин мясной продукции "Халяль" открыла многодетная мать из Тобольска Сания Чабарова.

Желание открыть собственный бизнес у мамы пятерых детей появилось, когда возникла необходимость совмещать воспитание детей, вести хозяйство, зарабатывать деньги и реализовывать свои идеи. Бывший продавец с выбором предпринимательской деятельности определилась быстро, решив открыть продуктовый магазин.

Для реализации своей идеи Сания Чабарова обратилась в центр занятости населения Тобольска и Тобольского района. Как рассказала заведующая сектором по работе с гражданами Ирина Баженова, в январе 2020 года женщина пришла к ним со своей идей.

"На первой встрече мы проинформировали Санию Чабарову о возможной помощи, рассказали о программе поддержки. В дальнейшем помогали создать бизнес-план и консультировали по всем вопросам до оказания единоразовой финансовой помощи", - отметила Ирина Баженова.

Под руководством специалистов центра занятости Сания Чабарова определилась с местом открытия магазина и арендой помещения, изучила наличие конкурентов в данном районе, заручилась договоренностью с поставщиками о поставке товара под реализацию.

На рабочей группе по выделению финансовой помощи предприниматель получила одобрение бизнес-плана, консультацию по регистрации предпринимательской деятельности. Также ей предложили получить дополнительную помощь на основании социального контракта для преодоления трудной жизненной ситуации.

С предпринимателем был заключен договор на два года. На полученные по государственным программам средства финансовой помощи по самозанятости в размере 192 тыс. рублей и социальной помощи в размере 100 тыс. рублей начинающий предприниматель приобрела торговое оборудование, мебель, контрольно-кассовую технику, товары в ассортименте, оплатила аренду помещения.

Сегодня в магазине "Халяль" на ул. Пушкина, 21 можно приобрести не только мясную продукцию, но и широкий ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров. В августе 2020 года был открыт второй магазин- кулинария "Халяль". Также организована доставка товаров на дом по территории Тобольска и близлежащих районов.

Сейчас Сания Чабарова самостоятельно продолжает работу. Специалисты центра занятости каждые полгода следят за ее деятельностью. По необходимости оказывают консультационные и юридические услуги.

В 2021 году запланировано участие Сании Чабаровой в программах кадрового центра по созданию рабочих мест на условиях возмещения нормативных затрат работодателям на оплату труда граждан, трудоустроенных на рабочие места временного характера.

В настоящее время проблемы предпринимателей Тобольска также решают сотрудники фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Как рассказала начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов фонда Ирина Ярцева, всего в 2020 году поддержку получили 22 предпринимателя из Тобольска и Тобольского района.

"Поддержка может быть разного характера. Часть проектов получали в аренду земельные участки без торгов, кто-то получил займы фонда микрофинансирования, кому-то необходимо административное сопровождение и помощь во взаимодействие с различными организациями", - подчеркнула Ирина Ярцева.

Евгений Новоселов