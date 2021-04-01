Тюменка стала финалисткой конкурса "Улыбка Вселенная 2021"

Жительница Тюмени Лариса Шувалова вошла в Топ-5 финалисток пятого юбилейного международного конкурса красоты "Улыбка Вселенная 2021" по результатам голосования, сообщают организаторы.

Лариса Шувалова - молодая мама, у нее двое детей. Организатор мероприятий и свадеб, телеведущая, блогер, модель, актриса увлекается горными лыжами и ведет активный образ жизни.

В Топ-5 конкурса не удалось пройти участницам из других стран. Все финалистки из России. Кроме 41-летей тюменки, в их числе Ольга Лосева из Нижневартовска, Эльвира Шипилова из Воронежа, Мария Денисова из Ноябрьска и москвичка Наталья Недушкина.​

Они примут участие в финале (церемонии награждения), которое впервые пройдет оффлайн в середине мая 2021 года в Москве. Ранее конкурс проводился исключительно в онлайн-формате - в прямом радиоэфире на различных радиостанциях.

Проект "Улыбка Вселенная" основан в 2016 году российским продюсером Леонидом Хромовым, пропагандирует моду на улыбки, доброту и семейные ценности. В фестивале с момента его основания приняли участие конкурсантки из более чем 34 стран мира почти со всех континентов. В 2019 году флаг конкурса покорил Эверест.