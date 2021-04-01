15 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов на территории сборного пункта Военного комиссариата Тюменской области (ул. Республики, 2) начнется День открытых дверей.
В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция театрального критика, эксперта "Золотой маски" Анны Казариной "Театр vs подростки. Смелые темы на сцене и в текстах". Регистрация по ссылке.
В Тюмени в 18 часов начнется акция "Патриотический квартирник", во время которой активисты раздадут георгиевские ленты.
В Тюмени в 19 часов в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется финал конкурса красоты "Леди Нефть".
В Тюмени в 19 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция тюменского драматурга Валерия Шергина "Развитие современной драматургии".
Интересное в этот день:
1795 — присоединение Литвы к Российской империи.
1849 — торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.
1856 — сооружен первый в Канаде паровоз "Торонто".
1877 — итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.
1891 — американский изобретатель Томас Эдисон провел демонстрацию своего кинетоскопа - машины движущегося изображения.
1896 — в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрождённые со времен Античности.
1912 — в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом затонул пассажирский пароход "Титаник".
1927 — ливень, случившийся в этот день, спровоцировал Великое наводнение на Миссисипи.
1929 — в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.
1988 — начались испытания экспериментального самолета Ту-155, использующего в качестве топлива водород.
1999 — международная команда астрономов объявила об обнаружении больших планет у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.
2005 — с космодрома Байконур запущен космический корабль "Союз ТМА-6".
2019 — разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери.