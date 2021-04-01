15 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на территории сборного пункта Военного комиссариата Тюменской области (ул. Республики, 2) начнется День открытых дверей.

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция театрального критика, эксперта "Золотой маски" Анны Казариной "Театр vs подростки. Смелые темы на сцене и в текстах". Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 18 часов начнется акция "Патриотический квартирник", во время которой активисты раздадут георгиевские ленты.

В Тюмени в 19 часов в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется финал конкурса красоты "Леди Нефть".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция тюменского драматурга Валерия Шергина "Развитие современной драматургии".

Интересное в этот день:

1795 — присоединение Литвы к Российской империи.

1849 — торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.

1856 — сооружен первый в Канаде паровоз "Торонто".

1877 — итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.

1891 — американский изобретатель Томас Эдисон провел демонстрацию своего кинетоскопа - машины движущегося изображения.

1896 — в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрождённые со времен Античности.

1912 — в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом затонул пассажирский пароход "Титаник".

1927 — ливень, случившийся в этот день, спровоцировал Великое наводнение на Миссисипи.

1929 — в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.

1988 — начались испытания экспериментального самолета Ту-155, использующего в качестве топлива водород.

1999 — международная команда астрономов объявила об обнаружении больших планет у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.

2005 — с космодрома Байконур запущен космический корабль "Союз ТМА-6".

2019 — разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери.