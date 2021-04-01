16 апреля - события дня
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательная встреча "Инфоповод: я хочу, чтобы меня услышали" с директором по маркетингу телеканала СТС Love Евгенией Мельниковой.
В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется показ спектакля "Правила" по пьесе тюменского драматурга Валерия Шергина.
В Тюмени в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) стартует Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди юношей до 15 лет.
В Тобольске в детском технопарке "Кванториум-Тобольск" состоится хакатон "КосмоSTAR", посвященный 60-летию первого полета человека в космос.
Интересное в этот день:
1797 — коронация российского императора Павла I.
1803 — Александром I учрежден Императорский Виленский университет.
1848 — в Габсбургской империи отменено крепостное право.
1863 — во Франции спущена на воду Plongeur — самая большая подводная лодка XIX века.
1898 — вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.
1905 — создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.
1966 — впервые в Израиле начала продаваться "Кока-Кола".
1972 — стартовала пятая экспедиция по программе "Аполлон" с высадкой на поверхность Луны.
2019 — завершение работ по ликвидации пожара в соборе Нотр-Дам в Париже.