16 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательная встреча "Инфоповод: я хочу, чтобы меня услышали" с директором по маркетингу телеканала СТС Love Евгенией Мельниковой.

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется показ спектакля "Правила" по пьесе тюменского драматурга Валерия Шергина.

В Тюмени в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) стартует Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди юношей до 15 лет.

В Тобольске в детском технопарке "Кванториум-Тобольск" состоится хакатон "КосмоSTAR", посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Интересное в этот день:

1797 — коронация российского императора Павла I.

1803 — Александром I учрежден Императорский Виленский университет.

1848 — в Габсбургской империи отменено крепостное право.

1863 — во Франции спущена на воду Plongeur — самая большая подводная лодка XIX века.

1898 — вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.

1905 — создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.

1966 — впервые в Израиле начала продаваться "Кока-Кола".

1972 — стартовала пятая экспедиция по программе "Аполлон" с высадкой на поверхность Луны.

2019 — завершение работ по ликвидации пожара в соборе Нотр-Дам в Париже.