Тыловую Тюмень покажут горожанам серебряные волонтеры

| Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" во ВКонтакте

Активные гиды 55+ приглашают горожан в автобусный литературно-патриотический тур по местам тыловой Тюмени времен Великой Отечественной войны 20 апреля в 12 часов, сообщают организаторы.

Участники патриотической экскурсии посетят знаковые места города, им расскажут, как строился и оснащался банно-прачечный поезд для бойцов Советской армии, и объяснят, каким образом работали госпитали и эвакуированные заводы.

Для усиления эффекта присутствия тюменские поэты прочтут стихи собственного сочинения и советских авторов, посвященные драматическим событиям, подвигу народа.

Любители истории примут участие в познавательной программе, подпоют фронтовым песням и ответят на вопросы тематической викторины, а на одной из остановок сделают зарядку.

Стать участниками экскурсии смогут все желающие младше 65 лет, которые предварительно записались по телефону 51-77-05. Тур пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Организаторами проекта "Гиды 55+" выступили благотворительный фонд "Старшее поколение" и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Программа соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".