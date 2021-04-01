Студенты медвузов могут пройти ординатуру в тюменской клинике "Нефтяник"

| Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

Студенты медицинских вузов могут пройти ординатуру в клинике "Нефтяник" в Тюмени. Здесь реализуется областной проект подготовки медицинских кадров "Персональный стипендиат", сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

Стать участником программы могут не только тюменцы, но и студенты из других регионов России. В 2020 году ординатуру в рамках проекта окончили семь человек, сейчас они работают в клинике в отделениях терапии, неврологии, хирургии и анестезиологии. Стационар также ждет молодых специалистов по урологии и гинекологии.

Во время прохождения ординатуры клиника "Нефтяник" выплачивает "Персональному стипендиату" ежемесячное вознаграждение за труд. Иногородним компенсируют стоимость аренды жилья, стоимость проезда к вузу в родном городе, организовывают бесплатные курсы английского языка. После успешного окончания учебного процесса с ординатором заключается трудовой договор без испытательного срока.

"В нашей клинике подготовке кадров уделяется особое внимание. Программа "Персональный стипендиат" за годы реализации показала отличные результаты в вопросах подготовки молодых специалистов", - отметил главный врач медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Попов.

Подробнее о программе "Персональный стипендиат можно узнать на сайте клиники.