17 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов начнется общегородской субботник.

В Тюмени в 9 часов в спортивном зале "Викинг" (ул. 50 лет Октября, 215/2) начнется чемпионат и первенство города по прыжкам на батуте.

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнутся чемпионат и первенство города по спортивной аэробике и фитнес-аэробике.

В Тюмени в 10 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется фестиваль "Здоровый город".

В Тюмени в 13 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется творческая встреча с театральной компанией Les Partisans.

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль "Хлебзавод" по пьесе Алексея Олейникова в рамках гастролей ижевской театральной компании Les Partisans.

В Тюмени пройдет ежегодное первенство Тюменской области по пулевой стрельбе "Юный стрелок России".

В Тюмени в поликлиниках города пройдет акция "Доктор с вами", посвященная профилактике онкологических заболеваний.

Интересное в этот день:

1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.

1610 — английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором он открыл Гудзонов залив.

1722 — Петр I ввел в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.

1856 — город Квебек провозглашён столицей Канады.

1875 — полковник британских войск в Индии Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру снукер.

1877 — Л. Н. Толстой закончил роман "Анна Каренина".

1891 — Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути (Транссиба).

1964 — начало выпуска компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.

1970 — Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.

2011 — на телеканале HBO состоялась премьера сериала "Игра престолов".