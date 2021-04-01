18 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется седьмой фестиваль спортивной борьбы на Кубок главы города Тюмени.

В Тюмени в 10 часов на сайте www.detkityumen.ru начнется областной форум "Семья".

В Тюмени в 10 часов в СШ "Тура" (ул.Кедровая, 125б) начнется чемпионат и первенство города по тхэквондо.

В Тюмени в 18 часов в спортивном комплексе "Центральный" (Орджоникидзе, 60) начнется гала-концерт Областного фестиваля "Студенческая весна".

Интересное в этот день:

1718 — по Указу Петра I создан Капитул орденов Российской Империи.

1789 — В Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева. Это была первая типография в Сибири.

1846 — американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

1853 — пущена в строй первая в Азии железная дорога (Бомбей—Тхана, 36 км).

1902 — первое применение дактилоскопии для опознания преступника.

1925 — образован Международный радиолюбительский союз.

1941 — состоялся первый полет немецкого самолёта Messerschmitt Me.262, позднее ставшего первым в мире серийным реактивным самолётом.

1967 — завершено строительство искусственного Красноярского моря.