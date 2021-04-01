19 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется первый Кадровый форум Тюменской области.
Интересное в этот день:
1563 — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — "Апостола".
1783 — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
1865 — Цензурная реформа Александра II.
1919 — Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок — свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.
1925 — первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты "Пионерская зорька".
1935 — в СССР основано спортивное общество "Спартак".
1956 — организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-6".
1971 — запуск первой советской орбитальной станции "Салют".
2000 — в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.