19 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется первый Кадровый форум Тюменской области.

Интересное в этот день:

1563 — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — "Апостола".

1783 — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.

1865 — Цензурная реформа Александра II.

1919 — Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок — свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.

1925 — первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты "Пионерская зорька".

1935 — в СССР основано спортивное общество "Спартак".

1956 — организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-6".

1971 — запуск первой советской орбитальной станции "Салют".

2000 — в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.