Тюменцы могут написать "Цифровой диктант"

| Фото: digitaldictation.ru | Фото: digitaldictation.ru

Проверить свои знания о современных технологиях можно до 24 апреля - в России идет "Цифровой диктант".

Первый блок вопросов посвящен различным устройствам и базовым программам, второй - умению работать с социальными сетями и различными сервисами. Третий блок проверит знания о защите персональных данных, а четвертый - о новых технологиях.

"Одна из главных задач — научить россиян защищаться от цифрового мошенничества. Сейчас это одна из самых острых тем — каждое четвертое преступление в стране совершается в киберпространстве", - рассказали “Вслух.ру" в медиацентре Тюмени.

Написать "Цифровой диктант" можно на сайте.

Как ранее писала "Тюменская линия", задача диктанта — развитие цифровой культуры и способности защищать себя в сети. Возраст участников - от 7 лет. Делиться результатами можно в соцсетях с хештегом #DigitalОткройся