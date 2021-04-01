Гинекологи ОКБ №2 спасли молодую женщину с внематочной беременностью

admtyumen.ru admtyumen.ru

Молодая женщина поступила в экстренном порядке в тюменскую областную клиническую больницу №2 на 9 неделе беременности. Врачи успели спасти ее от большой кровопотери и сохранили возможность стать мамой в будущем.

Будущая мама еще не встала на учет у гинеколога. После полного обследования диагноз уточнили: у женщины была редкая форма внематочной беременности (случается в 0,1-0,4% всех случаев), опасная высокой вероятностью массивных кровотечений из сосудов шейки матки. Если своевременно не принять необходимые меры, женщина может лишиться репродуктивного органа.

Высокий профессионализм врачей ОКБ №2 и современное оснащение клиники позволяет женщинам избежать таких негативных последствий.

"После прерывания шеечной беременности мы выполнили контрольные УЗИ, по которым было диагностировано полное восстановление матки – женщине больше ничего не угрожало. Более того, в будущем она спокойно может забеременеть и выносить ребенка", - говорит руководитель гинекологического отделения ОКБ №2 Денис Лапин.

В Тюменской области органосохраняющее лечение внематочной беременности проводится в Областной клинической больнице №2 с 2015 года. За все время здесь успешно оказали помощь девяти пациенткам с подобной патологией. В России опытом проведения таких операций обладают только клиники крупных городов, сообщает пресс-служба ОКБ №2.