20 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а) начнется городской форум по профилактике наркомании #ВЫБЕРИСЕБЯ.

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Защита лесов и населенных пунктов, имеющих общую границу с лесными участками, от пожаров". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентств "Тюменская линия".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в "Точке кипения - Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется круглый стол "Об основных мероприятиях, реализуемых органами службы занятости населения в целях восстановления численности занятого населения" в рамках первого Кадрового форума.

В Тюмени в 16 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется Чемпионат России в дисциплине "лазание на скорость".

В Тюмени в 17 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется конференция "Местное самоуправление в системе публичной власти Российской Федерации" в рамках Дня местного самоуправления.

В Тюмени в 19 часов 30 минут в кинотеатре "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1) начнется специальный показ фильма "Гнев человеческий".

Интересное в этот день:

1534 — началась первая экспедиция французского исследователя Жака Картье в Канаду.

1656 — в России появляются медные деньги (взамен серебряных).

1841 — публикация первого в истории литературы детективного рассказа — "Убийство на улице Морг" писателя Эдгара Алана По.

1865 — впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

1871 — между Токио и Осакой проложено первое почтовое сообщение Японии.

1901 — торжественное открытие Большого зала Московской консерватории.

1910 — комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

1920 — начало VII Олимпийских игр, проводимых в Антверпене (Бельгия).

1933 — издательство "Молодая гвардия" по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей".

1940 — в США продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1942 — закончилась Московская битва (1941—1942) Великой Отечественной войны.

1968 — в датском городке Таструп группа "Deep Purple" впервые выступила с концертом.

1990 — Чехословакия переименована в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику.

1993 — образовалась группа Backstreet Boys.

2001 — впервые за всю историю британской поп-музыки, музыкант (Пол Маккартни) стал миллиардером.