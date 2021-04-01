20 апреля - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.
В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а) начнется городской форум по профилактике наркомании #ВЫБЕРИСЕБЯ.
В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Защита лесов и населенных пунктов, имеющих общую границу с лесными участками, от пожаров". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентств "Тюменская линия".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.
В Тюмени в 14 часов 30 минут в "Точке кипения - Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется круглый стол "Об основных мероприятиях, реализуемых органами службы занятости населения в целях восстановления численности занятого населения" в рамках первого Кадрового форума.
В Тюмени в 16 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется Чемпионат России в дисциплине "лазание на скорость".
В Тюмени в 17 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется конференция "Местное самоуправление в системе публичной власти Российской Федерации" в рамках Дня местного самоуправления.
В Тюмени в 19 часов 30 минут в кинотеатре "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1) начнется специальный показ фильма "Гнев человеческий".
Интересное в этот день:
1534 — началась первая экспедиция французского исследователя Жака Картье в Канаду.
1656 — в России появляются медные деньги (взамен серебряных).
1841 — публикация первого в истории литературы детективного рассказа — "Убийство на улице Морг" писателя Эдгара Алана По.
1865 — впервые объявлено о появлении безопасных спичек.
1871 — между Токио и Осакой проложено первое почтовое сообщение Японии.
1901 — торжественное открытие Большого зала Московской консерватории.
1910 — комета Галлея максимально приблизилась к Земле.
1920 — начало VII Олимпийских игр, проводимых в Антверпене (Бельгия).
1933 — издательство "Молодая гвардия" по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей".
1940 — в США продемонстрирован первый электронный микроскоп.
1942 — закончилась Московская битва (1941—1942) Великой Отечественной войны.
1968 — в датском городке Таструп группа "Deep Purple" впервые выступила с концертом.
1990 — Чехословакия переименована в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику.
1993 — образовалась группа Backstreet Boys.
2001 — впервые за всю историю британской поп-музыки, музыкант (Пол Маккартни) стал миллиардером.