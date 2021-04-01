21 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется Кубок России по скалолазанию.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе (ул. Олимпийская, 19) начнутся соревнования по шахматам в рамках городской спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется выпускной тюменской Школы программирования, а также встреча с IТ-работодателями по существующим вакансиям.

В Тюмени в спортивной школе "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а стр.1) пройдет финал Кубка Тюменской области "Тюменский конек".

Интересное в этот день:

753 до н. э. — считается датой основания Рима.

1858 — утверждена новая программа Главного комитета по крестьянскому вопросу при подготовке крестьянской реформы 19 февраля (3 марта) 1861 года. Программа предусматривала смягчение крепостной зависимости, но не её ликвидацию.

1908 — американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса.

1926 — образование Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.

1932 — создан Тихоокеанский флот ВМФ СССР.

1939 — в Ленинграде открывается кинотеатр "Москва", первый трехзальный кинотеатр в СССР.

1955 — организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-5" под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.

1960 — новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведённый за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра.