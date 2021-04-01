22 апреля - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут в ТюмГУ (ул. Ленина, 23) начнется ежегодная акция "Я – донор".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание облдумы шестого созыва.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.
В Тюмени в 10 часов Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования Кубка России по скалолазанию.
В Тюмени в 10 часов в 10 часов на платформе ZOOM "Точки кипения-Тюмень" начнется онлайн-встреча "Господдержка для бизнеса: помощь на всех этапах развития". Регистрация на мероприятие по ссылке.
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание Совета Тюменской городской думы VII созыва.
В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) стартует преакселерационная программа "Навигатор инноватора. Тюмень".
Интересное в этот день:
1370 — начато строительство Бастилии.
1737 — в Квебеке установлена первая в Канаде металлургическая печь.
1799 — в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.
1814 — в Петербурге состоялся крупнейший в истории города праздничный салют, который прошёл по случаю заключения мира с Францией.
1832 — указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.
1838 — впервые без использования парусов английский пассажирский колёсный пароход "Сириус" пересек Атлантический океан.
1918 — декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.
1930 — Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.
1969 — в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
1969 — завершено 312-дневное одиночное путешествие вокруг света Робина Нокс-Джонсона на однокорпусной яхте "Суахили".
1972 — Сильвия Кук и Джон Файерфакс, первыми пересекшие на гребной лодке Тихий океан, прибыли в Австралию. Они были в море 362 дня.
1993 — вышла первая версия веб-браузера Mosaic.