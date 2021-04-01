Комиксы молодых германских художников представлены в музее Словцова

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Выставка комиксов из Германии "О белом зайце, арабской коле и последнем странствующем голубе" действует в библиотеке Музейного комплекса им. Словцова, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На экспозиции представлены постеры - работы талантливых молодых немецких художников, которые формируют новый образ современного комикса. В комиксах можно найти непредсказуемый, часто абсурдный, а порой меланхоличный взгляд на политику, повседневную жизнь и культуру. Тексты написаны на немецком языке, для прочтения текста на русском необходимо использовать QR-коды и смартфон с доступом в Интернет.

Выставка организована совместно c Гёте-Институтом и изданием LE MONDE diplomatique - крупной ежемесячной газетой о международной политике, которая выходит на 20 языках. С 2005 года на последней полосе немецкого издания публикуются комиксы.

Выставка работает до 27 апреля. Вход свободный.