23 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся Всероссийские соревнования по скалолазанию.

В Тюмени в 10 часов по адресам: ул. Даудельная, 1, корп. 9 и 11 и ул. Володарского, 29 начнется субботник, посвященный Международному дню памятников и исторических мест.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется торжественное мероприятие по результатам работы отрасли жилищно-коммунального хозяйства города за 2020 год.

В Тюмени в 16 часов в спортивной школе № 2 (ул. Луначарского, 10) начнется встреча автора книги "Энергия холода. Криохакинг" Алексея Салмина с любителями здорового образа жизни.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в аквапарке "ЛетоЛето"(ул. Щербакова, 87) начнется круглый стол "Взаимодействие Тюменской и Самарской областей" с участием представителей сферы туризма двух регионов.

В Тюмени в 19 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется премьера спектакля "Невероятные приключения Маленькой Птички".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется всероссийская акция "Библионочь - 2021".

В Тюмени в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109/1) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу.

В Тюмени в спортивной школе "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр.1) пройдет финал Кубка области "Тюменский конек".

Интересное в этот день:

215 до н. э. — на Капитолийском холме в Риме воздвигнут Храм Венеры.

1066 — расчетный пролёт кометы Галлея, открытой в 1758 году Эдмундом Галлеем.

1836 — в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала "Современник", основанный А. С. Пушкиным.

1889 — в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: "Краткость — сестра таланта".

1907 — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

1913 — спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

1951 — учрежден Олимпийский комитет СССР.

1965 — в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".

1992 — в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" на 700 мест.

2007 — во многих странах мира, по инициативе ООН, началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.