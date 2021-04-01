24 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1) начнутся соревнования чемпионата и первенства города по спортивной гимнастике.

В Тюмени в 16 часов на территории центра "Аванпост" начнется церемония Посвящения в курсанты.

В Тюмени в 18 часов на Набережной у Моста влюбленных начнется танцевальный флешмоб по латиноамериканским танцам в честь Международного дня солидарности молодежи.

В Тобольске в 10 часов на Базарной площади начнется фестиваль скандинавской ходьбы "Шагать по жизни здорово!".

В пос. Андреевский Тюменского района в 10 часов начнется открытое Первенство детско-юношеской спортивной школы Тюменского района по спортивной борьбе среди юношей 2007-2009 годов рождения.

Интересное в этот день:

1585 — Кардинал Феличе Перетти избран Папой Римским с именем Сикст V.

1803 — указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.

1833 — в США запатентована газированная вода.

1919 — создана галерея искусств Торонто.

1927 — в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов.

1944 — Великая Отечественная война: образован третий Белорусский фронт.

1946 — первые полёты на реактивных самолётах МиГ-9 и Як-15.

1962 — в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

1970 — КНР запустила свой первый искусственный спутник Земли.

1990 — Запущен орбитальный телескоп Хаббл.

2009 — General Motors официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей "Pontiac" и ликвидацию торговой марки к 2010 году.