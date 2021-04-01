25 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1) начнутся соревнования чемпионата и первенства города по спортивной гимнастике.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в спортивной школе "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется первенство города по гиревому спорту.

В Тюмени в 11 часов в Межрегиональном центре компетенций (ул. Мельникайте, 76) начнется торжественное закрытие компетенции "Визаж и стилистика. Юниоры" отборочных соревнований для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В с. Шорохово Исетского района в 10 часов в спортивном комплекте (ул. Спортивная, 9а) начнутся соревнования по мини-футболу в рамках районной спартакиады ветеранов спорта.

Интересное в этот день:

1719 — выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1783 — в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

1792 — первое применение во Франции гильотины как орудия казни.

1808 — учреждена Пражская консерватория, первая в Восточной Европе.

1826 — в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1849 — русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.

1867 — японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

1880 — основано Дальневосточное морское пароходство.

1901 — в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1911 — начало первого Всероссийского воздухоплавательного съезда.

1931 — Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

1956 — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.

2015 — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8.