26 апреля - события дня
В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут областные соревнования по баскетболу "Золотая корзина".
В пос. Винзили Тюменского района в в центре культуры "Вернисаж" откроется выставка "Золотые руки".
Интересное в этот день:
1164 — во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу ворот киевских Золотые ворота и закончил строительство крепостных стен Владимира.
1658 — царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.
1803 — тысячи фрагментов метеорита упали в районе города Л’Эгль. Событие убедило европейских учёных в существовании метеоритов.
1863 — в Санкт-Петербургском Мариинском театре была впервые исполнена опера украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".
1921 — в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.
1936 — в милиции СССР введены персональные звания.
1964 — в продаже появился первый диск "Rolling Stones".
1966 — Ташкентское землетрясение силой 8 баллов.
1978 — началось строительство Северомуйского тоннеля.
1999 — компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
2003 — после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.