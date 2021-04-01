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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области самое большое число вакансий в строительстве

Экономика, 18:47 25 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 тыс. 259 человек обратились в службу занятости Тюменской области по данным на 1 апреля 2021 г. Трудоустроено 5 тыс. 941 человек.

5 тыс. 815 специалистов требовалось в сфере "Строительство". 4 тыс. 269 – "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение". 2 тыс. 427 – "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", сообщает "Вслух.ру".

Самые высокие зарплаты: мастер погрузочно-разгрузочных работ - 144 тыс. рублей, начальник строительства - 105 тыс. рублей, машинист копра - 104 тыс. рублей.

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