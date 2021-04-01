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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

27 апреля - события дня

Общество, 18:04 26 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре опережающей подготовки (ул. Пермякова, 3/1) начнется окружная сессия "Планы и перспективы сетевого межведомственного и межрегионального взаимодействия в реализации проектов и программ движения "Ворлдскиллс" в субъектах Российской Федерации". В 9 часов 30 минут планируется пресс-подход.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Хохрякова, 47 начнется официальное открытие медиацентра молодежной политики Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательная встреча "ПроПроекты: новый театр" в рамках конкурса "Новый театр" благотворительного фонда Михаила Прохорова.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут областные соревнования по баскетболу "Золотая корзина".

Интересное в этот день:

1636 — на высоком берегу реки Цна был основан город Тамбов.

1644 — впервые в Канаде посадили пшеницу.

1702 — Петр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.

1825 — английский социалист-утопист Роберт Оуэн (Robert Owen) основал в Америке колонию, которую назвал Новой Гармонией.

1828 — открыт Лондонский зоосад.

1865 — на реке Миссисипи близ Мемфиса произошло крупнейшее кораблекрушение в истории человечества.

1922 — в составе РСФСР образована Якутская АССР.

1965 — в США запатентованы первые одноразовые подгузники — "Памперс".

1975 — в гонке Формулы-1 зачётные очки впервые набрала женщина.

1986 — эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.

2005 — первый полёт совершил авиалайнер Airbus А380.

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