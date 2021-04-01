Иван Квитка: тюменцы выходят на субботники семьями и это добрая традиция

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Тюменцы выходят на субботники целыми семьями и это добрая традиция. Об этом сказал депутат Госдумы, член фракции "Единой России" Иван Квитка, который 24 апреля, во всероссийский субботник, принял участие в уборке территории Сквера десантников в Тюмени.

"С каждым годом все больше людей участвуют в субботниках. Тюменцы выходят целыми семьями, чтобы сделать чистыми дворы своих домов и места для отдыха. Это стало уже доброй и полезной традицией, которая объединяет поколения, сближает людей и является положительным примером для наших детей", - отметил депутат.

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

Участники субботника отметили, что субботники нужно возрождать. Люди осознают ценность труда, вложенного в чистоту. Приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь, отдыхаешь и работаешь.

На субботнике волонтеры рассказали жителям Восточного округа о возможности выбора проектов благоустройства зеленых территорий и напомнили, что тюменцам предстоит определиться с проектами благоустройства пяти территорий. Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте 72.gorodsreda.ru.