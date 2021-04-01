  • 27 апреля 202127.04.2021вторник
  • USD74,7680
    EUR90,4468
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Иван Квитка: тюменцы выходят на субботники семьями и это добрая традиция

Общество, 10:32 27 апреля 2021

ТРО партии "Единая Россия"

Тюменцы выходят на субботники целыми семьями и это добрая традиция. Об этом сказал депутат Госдумы, член фракции "Единой России" Иван Квитка, который 24 апреля, во всероссийский субботник, принял участие в уборке территории Сквера десантников в Тюмени.

"С каждым годом все больше людей участвуют в субботниках. Тюменцы выходят целыми семьями, чтобы сделать чистыми дворы своих домов и места для отдыха. Это стало уже доброй и полезной традицией, которая объединяет поколения, сближает людей и является положительным примером для наших детей", - отметил депутат.

ТРО партии "Единая Россия"

Участники субботника отметили, что субботники нужно возрождать. Люди осознают ценность труда, вложенного в чистоту. Приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь, отдыхаешь и работаешь.

На субботнике волонтеры рассказали жителям Восточного округа о возможности выбора проектов благоустройства зеленых территорий и напомнили, что тюменцам предстоит определиться с проектами благоустройства пяти территорий. Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте 72.gorodsreda.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Иван Квитка , субботники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 27.04.2021В Тюменской области в мае 17 тыс. избирателей протестируют систему электронного голосования
12:09 27.04.2021В Тюмени открыли окружную сессию WorldSkills Россия по реализации трех нацпроектов
11:57 27.04.2021Самолеты до тобольского Заболотья начнут летать с 11 мая
11:46 27.04.2021Еще 4 тыс. 860 доз "ЭпиВакКороны" поступило в Тюменскую область