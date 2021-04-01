28 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов на подстанции №3 скорой медицинской помощи (ул. Суходольская 25) участники клуба #МыВместе и волонтеры поздравят сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется подведение итогов реализации молодежных проектов, получивших в 2020 году поддержку Федерального агентства по делами молодежи.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут областные соревнования по баскетболу "Золотая корзина".

В п. Боровский Тюменского района в КСК "Олимпия" пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (троеборье).

Интересное в этот день:

1566 — начало строительства Вологодского кремля по приказу Ивана Грозного.

1686 — Исаак Ньютон представил первый том своего монументального труда "Математические начала натуральной философии".

1784 — изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.

1908 — основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

1914 — в США запатентован воздушный кондиционер.

1937 — в СССР Совнарком принял решение о третьем пятилетнем плане.

1963 — вступил в строй аэровокзал "Внуково-2".

1969 — на экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

2001 — полет первого космического туриста - американца Денниса Тито.

2016 — с космодрома Восточный был осуществлён первый пуск ракеты.