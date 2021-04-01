29 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание гордумы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул Республики, 142, выставочный зал "Атриум") начнется открытие регионального полуфинала второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства".

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) начнется завершающий вид состязаний городской спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья.

В Тюмени в 11 часов по адресу: ул. Сакко, 30, корпус 1 при участии совместного пресс-центра информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начнется пресс-конференция заместителя губернатора Тюменской области, директора областного департамента имущественных отношений Андрея Киселева "Важные итоги работы департамента в 2020 году и планы на 2021 год".

В Тюмени в 16 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется Всероссийская акция "Диктант Победы".

В Тюмени в 16 часов в управляющей компании "Кондоминиум +" (ул. Московский тракт, 143/1) начнется личный прием прокурора Калининского округа Тюмени Евгения Кондрашкина по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В Тюмени в 18 часов в концертном зале ДК "Нефтяник" начнется концерт "Танцуем сердцем и душой", посвященный 15-летию тюменского ансамбля народного танца "Юность Сибири".

В пос. Боровский Тюменского района в 15 часов в КСК "Олимпия" (ул.Островского 1, стр. 32а) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (троеборье).

Интересное в этот день:

1770 — английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1863 — частичная отмена телесных наказаний в России.

1897 — английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии электрона.

1905 — американец Дэниел Мелони осуществил первый полёт на планере, запущенном с аэростата.

1913 — эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застёжка-молния.

1931 — в СССР проведена первая опытная телепередача.

1932 — в СССР созданы бригады содействия милиции (Бригадмил).

1935 — на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа "кошачий глаз", придуманные всего год назад изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

1945 — освобождение союзниками концлагеря Дахау.

1961 — хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.

1982 — население Китая превысило миллиард человек.

2000 — Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.