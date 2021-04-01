30 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет полуфинал Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства".

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется брифинг "Защита от лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области". На сайте информационного агентства "Тюменская линия" будет организована онлайн-трансляция.

В Тюмени в 10 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11, 4 этаж) начнется подписание отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Тюменской области на 2021-2023 годы.

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется военно-патриотический форум "Подвиг поколений".

В Тюмени в 13 часов 15 минут на остановке "Гилевская роща" начнется брифинг, посвященный итогам восстановительных работ в парке Гилевской роще.

В Тюмени пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по триатлону (дуатлону).

В п. Боровский Тюменского района в КСК "Олимпия" (ул. Островского, 1, стр. 32а) пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (троеборье).

Интересное в этот день:

1472 — в московском Кремле заложен Успенский собор.

1722 — в газете "New England Courant" впервые упомянута игра бильярд.

1854 — открытие первой железной дороги в Бразилии.

1877 — французский поэт Шарль Кро передал Академии Наук описание первого граммофона.

1905 — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

1909 — в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.

1927 — первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом "Красный путиловец", вышел на пути.

1944 — в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.

1961 — кубинский лидер Фидель Кастро получил Ленинскую премию мира.

1966 —начались регулярные перевозки через Ла-Манш на судах на воздушной подушке.

1971 — в Москве открыт цирк на Ленинских горах.

1990 — начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".