30 апреля - события дня
В Тюмени в 9 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет полуфинал Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства".
В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется брифинг "Защита от лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области". На сайте информационного агентства "Тюменская линия" будет организована онлайн-трансляция.
В Тюмени в 10 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11, 4 этаж) начнется подписание отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Тюменской области на 2021-2023 годы.
В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется военно-патриотический форум "Подвиг поколений".
В Тюмени в 13 часов 15 минут на остановке "Гилевская роща" начнется брифинг, посвященный итогам восстановительных работ в парке Гилевской роще.
В Тюмени пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по триатлону (дуатлону).
В п. Боровский Тюменского района в КСК "Олимпия" (ул. Островского, 1, стр. 32а) пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (троеборье).
Интересное в этот день:
1472 — в московском Кремле заложен Успенский собор.
1722 — в газете "New England Courant" впервые упомянута игра бильярд.
1854 — открытие первой железной дороги в Бразилии.
1877 — французский поэт Шарль Кро передал Академии Наук описание первого граммофона.
1905 — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.
1909 — в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.
1927 — первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом "Красный путиловец", вышел на пути.
1944 — в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.
1961 — кубинский лидер Фидель Кастро получил Ленинскую премию мира.
1966 —начались регулярные перевозки через Ла-Манш на судах на воздушной подушке.
1971 — в Москве открыт цирк на Ленинских горах.
1990 — начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".