1 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в спортивной школе № 2 (ул. Аккумуляторная, 15) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по фехтованию.
В Тюмени в 12 часов на базе отдыха "Кулига парк" (32-й км Ирбитского тракта) начнется эковыставка "Тюмень загородная 2021".
В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд.
В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет первенство Тюменской области по шахматам среди детей до 9 лет.
Интересное в этот день:
1006 — вспыхнула сверхновая звезда SN 1006.
1682 — Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.
1707 — объединение Шотландии с Англией (Англо-шотландская уния), образование Великобритании.
1832 — рескриптом Николая I упразднён Виленский университет.
1840 — в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.
1884 — в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.
1899 — впервые в продаже появился аспирин.
1917 — впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.
1918 — впервые над Красной площадью пролетел советский самолёт "Ньюпор-XXI", летчик И. Н. Виноградов.
1921 — открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва — Орёл — Харьков на самолетах "Илья Муромец".
1922 — открыта первая в России международная воздушная линия — Москва — Кёнигсберг.
1924 — в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар" серии "Фордзон-Путиловец".
1930 — опубликовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы — Плутон.
1936 — в Комсомольске-на-Амуре собран первый серийный самолет Р-6 (АНТ-7).
1940 — официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года — в связи с войной.
1945 — в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.
1979 — Элтон Джон первым из звёзд эстрады мирового масштаба выступил в Израиле.