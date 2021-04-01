1 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе № 2 (ул. Аккумуляторная, 15) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по фехтованию.

В Тюмени в 12 часов на базе отдыха "Кулига парк" (32-й км Ирбитского тракта) начнется эковыставка "Тюмень загородная 2021".

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд.

В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет первенство Тюменской области по шахматам среди детей до 9 лет.

Интересное в этот день:

1006 — вспыхнула сверхновая звезда SN 1006.

1682 — Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.

1707 — объединение Шотландии с Англией (Англо-шотландская уния), образование Великобритании.

1832 — рескриптом Николая I упразднён Виленский университет.

1840 — в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.

1884 — в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.

1899 — впервые в продаже появился аспирин.

1917 — впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.

1918 — впервые над Красной площадью пролетел советский самолёт "Ньюпор-XXI", летчик И. Н. Виноградов.

1921 — открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва — Орёл — Харьков на самолетах "Илья Муромец".

1922 — открыта первая в России международная воздушная линия — Москва — Кёнигсберг.

1924 — в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар" серии "Фордзон-Путиловец".

1930 — опубликовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы — Плутон.

1936 — в Комсомольске-на-Амуре собран первый серийный самолет Р-6 (АНТ-7).

1940 — официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года — в связи с войной.

1945 — в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

1979 — Элтон Джон первым из звёзд эстрады мирового масштаба выступил в Израиле.