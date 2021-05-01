2 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 20 минут Легкоатлетическом манеже (ул.Луначарского, 12) начнется областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в ДК "Поиск" начнется праздничная программа "День святой Пасхи".

В Тюмени в 12 часов в сквере Казачьи луга начнется праздник "Великая Пасха".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется час истории "Мы помним, чтим и зажигаем свечи".

В Тюмени в спортивной школе №2 (ул. Аккумуляторная, 15) пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по фехтованию.

В Тюмени в технопарке (ул. Республики, 142) пройдет первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

Интересное в этот день:

1509 — испанцами основан Сан-Хуан — ныне столица Пуэрто-Рико.

1703 — в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.

1857 — патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси выдан Феликсу дю Тамплю.

1910 — первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин.

1921 — в Париже открылась первая выставка работ художника Макса Эрнста.

1923 — первый беспосадочный трансконтинентальный перелет.

1936 — в Москве на дневном концерте Московской филармонии впервые исполнена симфоническая сказка для детей Сергея Прокофьева "Петя и волк".

1952 — в первый рейс Лондон—Иоганнесбург отправился реактивный самолет "Комета" с 36 пассажирами на борту.

1968 — первый взлет с воды канадского многоцелевого самолёта-амфибии Канадэр.