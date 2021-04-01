В Тюмени открыли выставку "Фигурально выражаясь…"
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Выставку "Фигурально выражаясь…" открыли в Тюмени в выставочном зале Союза художников.
В экспозицию вошли работы художников разных поколений - от признанных мэтров: А. Новик, Ю. Юдин, М. Захаров, В. Рогозин, и совсем молодых: М. Родионов, Е. Быкова и другие.
Вниманию зрителей представлены живописные и графические работы разных стилистик, среди которых – реализм, экспрессионизм, различные интерпретации направлений авангардизма, мотивы народного искусства. Столь разные по стилистике работы объединяет, пожалуй, одно – интерес к человеку.
Выставка работает до 6 июня 2021 г. по адресу ул. Холодильная, 124.