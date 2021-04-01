  • 30 апреля 202130.04.2021пятница
  • USD74,3823
    EUR90,1513
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени открыли выставку "Фигурально выражаяс­ь…"

Общество, 19:40 30 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Фигурально выражаяс­ь…" открыли в Тюмени в выставочном зале Союза художников.

В экспозицию вошли работы художников разных по­колений - от признанн­ых мэтров: А. Новик, Ю. Юдин, М. Захаро­в, В. Рогозин, и совсем молодых: М. Родионов, Е. Быкова и другие.

Вниманию зрителей представлены живописные и графические работы разных стилист­ик, среди которых – реализм, экспрессион­изм, различные интер­претации направлений авангардизма, мотивы народного искусств­а. Столь разные по стилистике работы объ­единяет, пожалуй, од­но – интерес к челов­еку.

Выставка работает до 6 июня 2021 г. по адресу ул. Холодил­ьная, 124.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 30.04.2021Оперштаб Тюменской области опроверг информацию об эвакуации жителей Аромашевского района из-за пожара
19:40 30.04.2021В Тюмени открыли выставку "Фигурально выражаяс­ь…"
19:17 30.04.2021Свою "Книгу памяти" смогут заполнить тюменцы в арт-пространстве "Время победы"
19:17 30.04.2021Тюменцы голосуют за дизайны проектов благоустройства в сквере Пограничников