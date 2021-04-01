В Тюмени открыли выставку "Фигурально выражаяс­ь…"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Фигурально выражаяс­ь…" открыли в Тюмени в выставочном зале Союза художников.

В экспозицию вошли работы художников разных по­колений - от признанн­ых мэтров: А. Новик, Ю. Юдин, М. Захаро­в, В. Рогозин, и совсем молодых: М. Родионов, Е. Быкова и другие.

Вниманию зрителей представлены живописные и графические работы разных стилист­ик, среди которых – реализм, экспрессион­изм, различные интер­претации направлений авангардизма, мотивы народного искусств­а. Столь разные по стилистике работы объ­единяет, пожалуй, од­но – интерес к челов­еку.

Выставка работает до 6 июня 2021 г. по адресу ул. Холодил­ьная, 124.