Тюменцы отпраздновали Первомай в ДК "Нефтяник"

Фото: Наталья Третьякова Фото: Наталья Третьякова

Торжественное собрание и концертная программа "Мир! Труд! Май!" прошли в тюменском ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко 1 Мая.

С Днем весны и труда тюменцев поздравили председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, председатель областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий и исполнительный директор Союза работодателей Тюменской области Анатолий Лазаренко, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

В концертной программе приняли участие тюменские творческие коллективы. Отметим, что праздничное мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. На входе проводилась термометрия, зрители соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.