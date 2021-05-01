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Тюменцы отпраздновали Первомай в ДК "Нефтяник"

Общество, 18:57 01 мая 2021

Фото: Наталья Третьякова

Торжественное собрание и концертная программа "Мир! Труд! Май!" прошли в тюменском ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко 1 Мая.

С Днем весны и труда тюменцев поздравили председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, председатель областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий и исполнительный директор Союза работодателей Тюменской области Анатолий Лазаренко, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

В концертной программе приняли участие тюменские творческие коллективы. Отметим, что праздничное мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. На входе проводилась термометрия, зрители соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

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