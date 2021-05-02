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В Голышманово капитально отремонтируют здание Пенсионного фонда

Общество, 09:29 02 мая 2021

портал "Тюмень-наш дом ". Архив. | Фото: портал "Тюмень-наш дом ". Архив.

Более 3,5 млн рублей выделено из федерального бюджета на капитальный ремонт здания Голышмановского отделения Пенсионного фонда РФ.

"Еще в 2019 году провели полное строительно-техническое обследование здания, - пояснил руководитель межрайонного УПФР в Голышмановском округе Тюменской области Владимир Мудров. – Оно стоит без капремонта много лет – обновление было необходимым. В прошлом году в Тюменском отделении пенсионного фонда РФ подготовили для нас проектно-сметную документацию. Нынче поступил первый транш средств. Из федерального бюджета выделили 3,5 миллиона рублей. По контракту ремонтные работы должны завершиться в ноябре текущего года, но подрядчик обещает справиться с этой задачей досрочно".

Строители приступили к замене ветхой кровли. Далее обновят отмостку, крыльцо и сделают пандус. Также будет отремонтирован запасный выход, на центральном входе установят расширенные противопожарные двери. Внутри помещения построят санузел для инвалидов, пишет "Мегатюмень".

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