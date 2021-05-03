4 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на сайте отряды-мэра.рф начнется онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется игровая программа "Лучами теплыми согреты".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется показ видеопрезентации "Минувших лет святая память!".

В Тюмени в 19 часов 30 минут на набережной возле "Конторы пароходства" начнется музыкальный концерт "Набережник".

Интересное в этот день:

1113 — Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

1715 — в Париже произведен первый складной зонтик.

1783 — английский астроном Уильям Гершель заметил на Луне красную вспышку.

1878 — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.

1904 — началось строительство Панамского канала.

1924 — вертолет Э. Эмишена первым пролетел по замкнутому маршруту в 1 км.

1934 — открытие Московского Дома кино (ныне Центральный Дом кино).

1961 — в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.

1979 — Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером Великобритании.

1986 — зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.

2000 — предметы с затонувшего в 1912 "Титаника" проданы на аукционе "Сотбис" за $60 000.